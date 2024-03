Maleisië wil nieuwe zoektocht naar MH370, zegt minister op herdenking

De regering van Maleisië overweegt een nieuw onderzoek naar vlucht MH370. De minister van Transport heeft dat gezegd op een herdenking van de vliegramp, bijna tien jaar geleden. Nabestaanden hadden zich verzameld in een winkelcentrum in de hoofdstad Kuala Lumpur.

Op 8 maart 2014 verdween de Boeing 777 van Malaysia Airlines met 239 inzittenden van de radar. Het is een mysterie wat er met het toestel is gebeurd. Er zijn wel aangespoelde brokstukken gevonden, maar ondanks meerdere zoektochten is het wrak nooit aangetroffen.

Het Amerikaanse roboticabedrijf Ocean Infinity heeft Maleisië een nieuwe poging aangeboden. Het bedrijf beschikt naar eigen zeggen over nieuwe informatie waar het wrak vermoedelijk ligt. Maleisië hoeft alleen te betalen voor de zoektocht als het vliegtuig wordt gevonden.

Bewijs bespreken

Het bedrijf heeft al twee keer eerder de zeebodem van de Indische Oceaan afgespeurd op plekken waar het toestel mogelijk is neergestort. Een delegatie van Ocean Infinity is door Maleisië uitgenodigd het nieuwe bewijs te bespreken, zei minister van Transport Anthony Loke. Als het aanbod overtuigend is, zal hij het kabinet aansporen ermee akkoord te gaan.

Loke benadrukte de toewijding die Maleisië heeft om de onderste steen boven te krijgen. "De zoektocht moet doorgaan", wordt hij geciteerd door persbureau AP.

'Al tien jaar in een achtbaanrit'

Zijn woorden werden met tranen ontvangen door een aantal familieleden van verdwenen inzittenden. Ze snakken naar opheldering over wat er met hun geliefden is gebeurd. "We zitten al tien jaar in een achtbaanrit", zegt Jacquita Gomes. Haar man was een van de twaalf personeelsleden aan boord. "Ik hoop dat er een nieuwe zoektocht komt."

Het is niet bekend hoeveel de nieuwe zoektocht zou gaan kosten, of welke voorwaarden Ocean Infinity eraan verbindt.

Verdenkingen rondom piloot

De oorzaak van de ramp valt niet te achterhalen zonder de vondst van het wrak. Tot die conclusie kwamen de Maleisische luchtvaartautoriteiten in 2018 in hun eindrapport. Maar volgens berichten in Franse en Amerikaanse media zijn er sterke aanwijzingen dat de piloot het vliegtuig opzettelijk in de Indische Oceaan heeft laten storten.