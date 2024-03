Nederlandse handbalsters overtuigend naar EK na ruime zege op Tsjechië

De Nederlandse handbalsters hebben zich door een 42-25 zege op Tsjechië in Den Bosch geplaatst voor het EK. Oranje verzekerde zich door de overwinning van een plaats bij de eerste twee landen in de groep.

De ploeg van bondscoach Per Johansson had Tsjechië drie dagen terug met 30-29 moeizaam verslagen in Praag , maar stelde voor eigen publiek niet teleur. Tsjechië, de nummer acht van het laatste WK, stond bij rust al met 24-11 achter.

Blessure Smits

Liefst twaalf vrouwen waren uiteindelijk trefzeker namens Oranje. Angela Malestein en Nikita van der Vliet waren met respectievelijk zeven en zes doelpunten de topscorers bij Nederland. Bij de Tsjechen was dat Charlotte Cholevová, die negen keer het net vond.

Smetje op de zege was dat Inger Smits in de tweede helft geblesseerd het veld moest verlaten.

Het EK wordt van 28 november tot en met 15 december gehouden in Oostenrijk (Innsbruck en Wenen), Hongarije (Debrecen) en Zwitserland (Basel).