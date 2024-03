Vanavond op tv: Duitse zorgen over Russische spionage • Schrijnende migratieverhalen uit Texas • Opvang derdelanders stopt

Zorgen in Duitsland over mogelijke Russische spionage

De Duitse krijgsmacht en de regering van bondskanselier Scholz zijn in verlegenheid gebracht doordat Rusland een vermoedelijk afgeluisterd gesprek van de luchtmachtleiding heeft gepubliceerd. In dat gesprek overlegt de hoogste baas van de luchtmacht met officieren over de eventuele inzet van Duitse Taurus-kruisraketten in Oekraïne.

Waarom brengen de Russen deze gevoelige informatie naar buiten? Hoe konden ze dit gesprek afluisteren? En wat zouden de Duitse Taurus-kruisraketten in Oekraïne kunnen betekenen? Die vragen stellen we aan oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en de Duitse journalist en inlichtingenspecialist Florian Flade.