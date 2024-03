Schouten neemt in stijl afscheid en wint marathon in Leeuwarden: 'Nu vakantie'

Esther Kiel werd tweede, voor Elsemieke van Maaren. De derde plek van Van Maaren was voor haar voldoende voor winst van het eindklassement.

Irene Schouten heeft haar laatste wedstrijd als profschaatster gewonnen. De drievoudig olympisch kampioene was bij de laatste Marathon Cup-wedstrijd van dit seizoen in Leeuwarden veruit de beste van het peloton.

Vorige week werd er in een vol Thialf afscheid genomen van Irene Schouten.

Schouten voelde zich lekker in Leeuwarden, ondanks alle festiviteiten van de afgelopen periode, gaf ze aan. "Ik ben wel bijgekomen van Thialf, maar moest me nog wel voorbereiden op vandaag. Maar het ging lekker."

Na veel wedstrijden op natuurijs in Zweden was het voor het marathonpeloton nu nog een keer aan de bak op het snelle ijs in Friesland. Klassementsleider Van Maaren wist vooraf al bijna zeker dat ze ook het eindklassement zou winnen.

Alleen als Schouten drie rondjes voorsprong zou pakken en Van Maaren buiten de punten zou rijden, dan kon ze haar voorsprong nog kwijtraken. Dat gebeurde niet, Van Maaren sprintte zich naar een derde plek, op luttele seconden achter Schouten.