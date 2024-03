Jos Verstappen over zaak-Horner: 'Het team dreigt uit elkaar te vallen'

Jos Verstappen, de vader van drievoudig wereldkampioen Max, laat in interviews met twee kranten weten dat er snel iets moet gebeuren bij het Formule 1 team van Red Bull. Volgens Verstappen senior moet na een aantal tumultueuze dagen met teambaas Christian Horner in de hoofdrol de rust terugkeren de ploeg.

"Deze situatie is niet goed voor het team en drijft mensen uit elkaar", zegt Verstappen senior tegen De Telegraaf. "Op deze manier kan het niet doorgaan en blijft er spanning in de lucht hangen."

Tegenover de Daily Mail zegt hij over Horner: "Het team dreigt uit elkaar te vallen. Het kan niet zo doorgaan. Het zal ooit ontploffen. Horner speelt het slachtoffer terwijl hij juist de veroorzaker is van de problemen."

Jos Verstappen wilde vandaag tegenover de NOS niet nader ingaan op zijn uitspraken.

Vrijgepleit

Horner werd woensdag na intern onderzoek van Red Bull vrijgepleit na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Een dag later lekte een anonieme e-mail uit met Whatsapp-verkeer tussen Horner en de werkneemster in kwestie. Van die berichten is de authenticiteit niet te controleren.

Het zorgde voor een tumultueus weekend voor het team van Max Verstappen, die zaterdag met overmacht de Grand Prix van Bahrein op zijn naam schreef.