Ajax-vrouwen verslaan Twente en pakken laatste strohalm in titelstrijd

Ajax heeft de topper tegen het tot vanmiddag nog ongeslagen FC Twente met 0-3 gewonnen. Door de zege in Enschede is het gat tussen de twee topploegen in Nederland verkleind tot zes punten met nog zes wedstrijden te gaan.

Daarna zette Twente opnieuw aan, maar het was opnieuw de ploeg van Suzanne Bakker die scoorde. Nadine Noordam tekende voor de 0-2. Ze kon een rebound die keepster Daniëlle de Jong moest laten op een kopbal van Leuchter eenvoudig binnen tikken en zorgde zo voor een comfortabele voorsprong.

Meteen na rust was Twente dicht bij de aansluitingstreffer. De Amerikaanse Taylor Ziemer kon een voorzet van Marisa Olislagers vrij inkoppen, maar schampte de bal in plaats van vol te koppen. In de 67ste minuut was er opnieuw een reuzenkans voor Twente, maar Ziemer schoot veel te zwak in.