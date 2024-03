Ajax heeft weinig te duchten van tam FC Utrecht en pakt de volle buit

Toch kwam het eerste schot op doel van de thuisploeg, maar de poging van Kenneth Taylor kon doelman Mattijs Branderhorst niet verontrusten. En arbiter Sander van der Eijk zag geen strafschop in de bal tegen de elleboog van Oscar Faulo, de man van de winnende 4-3 in de Galgenwaard in oktober toen Utrecht nog zestiende stond en Ajax zelfs zeventiende.

Van 't Schip introduceerde vorige week de vijfmansdefensie bij Ajax en hoewel dat tegen AZ niet tot het gewenste resultaat leidde (2-0 nederlaag), herhaalde hij die strijdwijze in de Arena. Zonder de geblesseerde Josip Sutalo, die werd vervangen Ahmetcan Kaplan. De in de basis debuterende Turk vormde met Devyne Rensch en Jorrel Hato het centrum van de verdediging.

Ajax heeft de aanval van FC Utrecht, dat bij winst op één punt van de Amsterdammers was gekomen, afgeslagen. De ploeg van trainer John van 't Schip wist in een duel dat veelal het aanzien amper waard was, de punten in eigen huis te houden: 2-0. Dankzij de zege heroverden de Amsterdammers de vijfde plaats op Go Ahead Eagles.

Een tam Utrecht, dat sinds het aantreden van Ron Jans met steeds meer bravoure was gaan voetballen en inmiddels vijftien wedstrijden ongeslagen was gebleven (een clubrecord), wist er bar weinig tegenover te stellen. Pas in de 38ste minuut was het schrikken geblazen voor Ajax-keeper Diant Ramaj, maar Sam Lammers ramde de bal in kansrijke positie over.

In de tegenaanval was het plots raak. Kaplan wist met een knappe opening Borna Sosa te vinden die vanaf rechts Brobbey bediende. Die joeg op zijn beurt de bal door de benen van Branderhorst: 1-0.

Driedubbele wissel

Bij drie van de laatste vier thuiswedstrijden was dat nog geen garantie voor drie punten gebleken. Zowel PEC Zwolle, PSV als NEC keerde alsnog met een punt huiswaarts. Ook Utrecht mocht daar na rust op blijven hopen, nadat Nick Viergever bij een verdedigende actie bijna in eigen doel had geschoten en Brobbey na een hoekschop het zijnet had getroffen.

Met een driedubbele wissel trachtte Jans halverwege de tweede helft Utrecht eindelijk wat schwung te geven. Er ging inderdaad plots meer dreiging uit van de Domstedelingen, al bleef dat aanvankelijk beperkt tot schoten uit de tweede lijn.