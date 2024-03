Estafetteploegen bij WK indoor in finale 4x400 meter: mannen en vrouwen winnen serie

De Nederlandse estafetteploegen hebben bij de wereldkampioenschappen indoor in Glasgow de finale van de 4x400 meter bereikt. De vrouwenploeg, vorig jaar verrassend wereldkampioen in de buitenlucht, liep onder aanvoering van Femke Bol naar de winst in 3.27,70. Bol had zaterdagavond in een wereldrecord (49,17) goud op de 400 meter individueel gewonnen. Lieke Klaver, zaterdag goed voor zilver achter Bol, bleef zondagochtend in Glasgow aan de kant. De Nederlandse ploeg bestond naast Bol uit Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte. Bol zorgt voor zege De jonge Van der Schoot en Saalberg hadden het lastig. Lisanne de Witte begon als derde loopster als vierde aan haar 400 meter. Ze liep het gat naar België en de Verenigde Staten dicht, waardoor Bol als slotloopster het karwei kon afmaken. In de laatste bocht zette de wereldkampioene de aanval in. Bol passeerde iedereen. De Witte: "Het is moeilijker dan het lijkt. We zijn als eerste geplaatst in dit toernooi, maar series is altijd anders. De opdracht was Femke zo min mogelijk te laten doen. Dat is gelukt." De finale van de vrouwenestafette is zondagavond om 21.30 uur.

De mannenploeg, bestaande uit Taymir Burnet, Isaya Klein Ikkink, Tony van Diepen en Ramsey Angela, liep in de tweede serie na een moeizaam begin naar de winst in 3.06,47. Dat was net boven het Nederlands record van 3.06,06. Inhaalrace Van Diepen Tony van Diepen maakte indruk. Hij begon als derde loper op de vierde plaats en bracht het Nederlands kwartet weer terug in de top. Ramsey Angela maakte het daarna als slotloper af. De slotloper van Tsjechië werd wel door de arm van Angela geraakt en verloor daarbij het stokje. "Geen idee wat er gebeurde. Ik moest mijn positie behouden. Achter mij gebeurde van alles", keek Angela terug op het voorval. Van Diepen, weer terug in de ploeg na een tijdje afwezig te zijn geweest, liep een fraaie inhaalrace. "Ik ben blij om weer de 4x400 te lopen. We kunnen op elkaar vertrouwen."

Nadine Visser plaatste zich op overtuigende wijze voor de halve finales van de 60 meter horden. De Nederlandse recordhoudster (7,77) won in Glasgow haar serie in 7,85 seconden. Tjin A-Lim haakt wegens blessure af Ook Maayke Tjin A-Lim voegde zich bij het deelnemersveld van de halve finales. Ze finishte als derde in haar serie in 8,10. Dat betekende rechtstreekse kwalificatie voor het toernooivervolg. Later bleek ze echter last te hebben van een blessure, waardoor ze zich heeft afgemeld voor de halve finales. Verwachtingen Visser was tevreden over de race. "Ik was alleen niet zo scherp uit het startblok." Visser is in topvorm in Glasgow gearriveerd. "Natuurlijk ga ik voor een medaille. Ik wil vanavond mijn snelste race ooit neerzetten", keek de nummer drie van de WK indoor in 2018 vooruit naar de halve finales.

WK atletiek live bij de NOS De slotdag van de WK indooratletiek is zondag vanaf 20.00 uur live te zien bij de NOS op NPO 3, NOS.nl en in de NOS-app.

Pech voor Tjin A-Lim Tjin A-Lim, dit indoorseizoen goed voor een persoonlijk record van 7,98 seconden, had na haar race het gevoel dat het nog wel een stuk harder kan. "Op zich was de race prima, maar het was niet mijn beste race. Ik voel geen druk. Ik moet gewoon ontspannen lopen." De halve finales 60 meter horden staan vanavond om 20.40 uur op het programma.

Moeizame hordenrace Jansons Meerkamper Sven Jansons had een moeizame start van de tweede dag van de zevenkamp. Hij kwam slecht uit het startblok bij de 60 meter horden, het vijfde onderdeel. Jansons liep 8,12 seconden. Hij zakte in het tussenklassement naar de zevende plaats.

