Politie zoekt naar gevluchte bestuurder, na ongeluk op A4

De A4 bij Rijswijk is in de richting van Rotterdam dicht na een ongeluk. Na het ongeluk, waarbij iemand gewond is geraakt, is de bestuurder van een van de betrokken voertuigen op de vlucht geslagen. De politie is naar de automobilist op zoek.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur. Volgens Omroep West kwamen twee auto's met elkaar in botsing. De bestuurder van een van de auto's raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend.

De bestuurder van de andere auto nam na het ongeluk de benen, bevestigt de politie. Er wordt in de omgeving, met onder andere een politiehond, naar de bestuurder gezocht. De snelweg is in de richting van Rotterdam voorlopig afgesloten. Verkeer wordt via de op- en afrit geleid, meldt de ANWB.