Bestuurder die op de vlucht sloeg na ongeluk op A4 aangehouden in Rotterdam

De politie heeft een 36-jarige man uit Spanje aangehouden die eerder vandaag betrokken zou zijn geweest bij een ongeluk op de A4. Na het ongeval, waarbij een 24-jarige automobilist uit Den Haag gewond raakte, sloeg de verdachte op de vlucht.

Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur, ter hoogte van Rijswijk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. De bestuurder van een van de auto's raakte gewond en werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de andere auto ging er na het ongeluk te voet vandoor. De politie startte een klopjacht en er werd in de directe omgeving met onder meer een politiehond en een helikopter gezocht. Tijdens de zoektocht en ook voor het politieonderzoek werd de snelweg in de richting van Rotterdam enige tijd afgesloten.

De zoekactie in de omgeving leverde niks op. Na onderzoek bleek de automobilist de snelweg te zijn overgestoken en in zuidelijke richting te zijn gevlucht. Hij werd enkele uren later door agenten in Rotterdam aangehouden, meldt Omroep West. Hij zit nog vast en wordt verhoord.