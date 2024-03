Kelderman krijgt kans in Parijs-Nice: 'Maar klassementsrenner voel ik mij niet meer'

Naast de zeges van Jan Tratnik (Omloop Het Nieuwsblad) en Wout van Aert (Kuurne-Brussel-Kuurne) genoot Kelderman ook van dichtbij van het optreden van Jonas Vingegaard, die in de kleine Spaanse koers O Gran Camiño drie dagen achter elkaar naar ritwinst klom. "Een megatalent. Hij heeft fysiek alles mee. Je zal maar zo geboren worden", mijmert de inmiddels 32-jarige routinier in de auto op weg naar Parijs.

Hij had er niet veel van kunnen zien, Wilco Kelderman. Hij was zelf aan het koersen in Spanje. Maar die dominantie van Visma-Lease a Bike in het openingsweekeinde van het wielervoorjaar? "Ik vind het altijd heel tof hoe onze klassiekerploeg het zo goed weet uit te spelen. Superknap."

Parijs-Nice is van zondag 3 tot en met zondag 10 maart dagelijks te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

"Ik kreeg een beetje last van mijn luchtwegen. Ze waren geïrriteerd", vertelt Kelderman. "Had 's nachts een paar hoestbuien. Maar het verbetert nu al wat. Ik heb astma en daar krijg ik bij vochtig weer wat sneller last van. Als ik rustig aan doe, komt het wel weer goed. Of het me beperkt in het fietsen? Nee, dat valt wel mee. Ik heb er pufjes voor."

Kelderman is bovendien niet 100 procent fit. Hij kwam dan wel "met goede benen" terug van een hoogtestage op Tenerife, de wedstrijd in Noord-Spanje liet zijn sporen na. Het weer was er, zachtst gezegd, wisselvallig.

Hij hoopt komende week op een mooie toptienklassering, dan zou hij tevreden zijn. "Er zit een ploegentijdrit in op dinsdag. Daar ben ik geen fan van. Maar het is kijken hoe we ervoor staan als we het zware slotweekeinde ingaan."

Praten over winst is iets dat Kelderman niet snel zal doen; daarvoor moet er wel heel veel meezitten voor hem. Zijn laatste zege dateert alweer van 2015, toen hij Nederlands kampioen tijdrijden werd.

Met als doel: zo fit mogelijk aan de start van wedstrijden verschijnen. Wedstrijden waarin hij meer en meer een dienende rol vervult. En dat laatste is prima, laat hij weten. Want Kelderman weet dat hij renners van de nieuwe generatie zoals Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en ook zijn ploegmaat Vingegaard, moeilijk kan kloppen. "Die ga ik zeker niet verslaan. Dat is wel duidelijk."

Tijdens de trainingsweken op Tenerife heeft hij, mede op advies van zijn nieuwe trainer Tim Heemskerk, wat accenten verlegd. "Ik zat voorheen altijd net iets aan de max in mijn trainingen. Over het algemeen train ik nu iets minder lang en ook iets minder hard. Het gaat om kleine aanpassingen, hoor."

De reactie van Wilco Kelderman na de twintigste etappe in de Tour de France. De Nederlandse ploeggenoot van Jonas Vingegaard kan morgen de eindzege in de Tour de France vieren met zijn ploeg. - NOS

In 2023, in zijn eerste jaar terug op het oude nest, ontdekte hij hoe leuk hij het vindt om met een groep mensen naar een doel toe te werken, ook al is dat doel niet zijn eigen klassement. "Ik wil wel een stap zetten en beter worden. Als dat ook lukt, pak ik die kans met beide handen aan. Maar als we met Sepp, Jonas of Wout aan de start staan, dan vind ik het net zo leuk om voor anderen te rijden."

De man die ooit derde werd in de Giro, vierde in de Vuelta en vijfde in de Tour, heeft vrede met zijn rol. "Het boeit mij niet meer om voor een vijfde plaats in het klassement te gaan. Af en toe is het nog leuk, zoals nu in Parijs-Nice, maar het is niet mijn intentie om dat de hele tijd nog te doen."

"Of ik ooit zelf nog eens wil proberen de Tour te winnen? Die tijd is voorbij. Ik ben ook wat ouder aan het worden. Ik voel me niet echt klassementsrenner meer. Die behoefte heb ik ook niet meer."