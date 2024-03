Thomas Beelen, van ‘onopvallend’ bij PEC naar ‘monster’ van Feyenoord

Thomas Beelen (22) maakte de afgelopen anderhalf jaar een stormachtige ontwikkeling door bij eerst PEC Zwolle en nu Feyenoord. Van een speler "die niet opviel" kunnen ze in Rotterdam "met de juiste krachttraining een monster maken", aldus oud-ploeggenoot Bram van Polen. Beelen blonk onlangs uit in het Europa League-duel met AS Roma door sterspeler Romelo Lukaku aan banden te leggen en daarom weet hij vanmiddag in de topper tegen koploper PSV (14.30 uur) meer ogen op zich gericht. Beelen debuteerde in het seizoen 2021/2022 als jeugdspeler van Zwolle in de eredivisie. "Hij speelde toen nog als middenvelder en viel niet op", weet PEC Zwolle-aanvoerder Van Polen nog. Op de vraag of hij de huidige ontwikkeling van Beelen toen voorzag, is zijn antwoord dan ook zeer stellig: "Nee!" Credits voor Schreuder Lee-Roy Echteld was dat seizoen assistent-trainer bij Zwolle en enthousiaster over Beelen. "Ik vond het wel een aardige voetballer, maar dat hij uiteindelijk als verdediger nog veel beter tot zijn recht zou komen, had ik niet voorzien."

Echteld geeft daarvoor de credits aan Dick Schreuder. "Dat was een goede inschatting. Beelen ontwikkelde zich daarna snel. Hij is een dunne gozer, maar wel fysiek sterk. Hij schuwt de duels niet. Daarnaast is hij inzichtelijk goed, redelijk snel en kan hij aardig goed voetballen." 'Ziet er best aardig uit' In het seizoen 2022/2023 begon dat ook Van Polen op te vallen. Zwolle was gedegradeerd naar de eerste divisie en onder leiding van Schreuder weer hard op weg naar het hoogste niveau. Er was één bepaalde training die Van Polen zich nog goed voor de geest kan halen. "We speelden een partij elf tegen elf. Beelen stond tegenover Gervane Kastaneer en liep hem met de bal aan alle kanten voorbij", schetst Van Polen. "Dat was voor het eerst dat ik dacht: dit ziet er eigenlijk best wel aardig uit."

Thomas Beelen in dienst van PEC Zwolle - Foto: Pro Shots

"Je kan hem makkelijk één op één laten spelen, in grote ruimtes", vertelt Van Polen over Beelen. "Hij kan goed dekken en heeft met zijn snelheid nog weleens een gaatje voor me dichtgelopen. Al liep ik er ook wel eens eentje voor hem dicht, hoor." "Toen hij naar de verdediging ging, kwam hij steeds beter tot zijn recht. Bijvoorbeeld met indribbelen, dat doet hij van achteruit veel beter dan vanaf het middenveld. Als hij het spel voor zich heeft, is hij geniaal. Hij leest het spelletje goed." Een monster van hem maken Van Polen viel al snel op dat Beelen ondanks zijn dunne postuur fysiek sterk was. "Het is een grote gozer. Als je dat goed aanpakt met krachttraining, kan je een monster van hem maken. Daar was hij hier in Zwolle ook al mee bezig." Inmiddels zit Beelen in het krachthonk van Feyenoord. Na de promotie met Zwolle hapten de Rotterdammers toe, maar in De Kuip kreeg hij zelden speeltijd. Tot de bekerwedstrijd tegen AZ (2-0 winst) dit jaar. Beelen viel in voor de geblesseerd geraakte Gernot Trauner en bleek een meer dan prima vervanger voor de Oostenrijker.

Feyenoord-trainer Arne Slot gaat in aanloop naar de topper tegen PSV in op de ontwikkeling van verdediger Thomas Beelen. - NOS