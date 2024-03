Gesprekken over bestand Gaza verwacht in Caïro, delegatie Hamas gearriveerd

De Amerikanen dropten gisteren voor het eerst 35.000 maaltijden boven Gaza, maar niet iedereen was daar blij mee. Experts zeggen dat dit een van de meest inefficiënte en dure manieren is om hulp te bieden. De lokale bevolking wil dat de grens met Egypte opengaat. Pas dan kan volgens hen écht hulp geboden worden:

De druk om tot een akkoord te komen neemt steeds meer toe. Voor honderdduizenden Palestijnen dreigt er een hongersnood. Voedsel komt door de Israëlische blokkades nauwelijks het gebied in. De Verenigde Naties waarschuwden eerder dat 570.000 Gazanen - voornamelijk in het noorden - worden geconfronteerd met "catastrofale niveaus van ontbering en hongersnood" na bijna vijf maanden oorlog. Volgens het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid zijn er in het Kamal Adwan-ziekenhuizen in het noorden minstens vijftien kinderen omgekomen door ondervoeding en uitdroging.

In het verleden eiste Hamas dat Israël zich definitief terugtrekt uit Gaza, in ruil voor de vrijlating van álle gijzelaars. Mogelijk wil Hamas akkoord gaan met een beperkte duur van zes weken, als het een deel van de gijzelaars die vastzitten sinds 7 oktober niet hoeft vrij te laten.

Doel is om een gevechtspauze in te lassen voor de ramadan op 10 maart begint. Met een overeenkomst zou er waarschijnlijk weer noodzakelijke hulp Gaza in kunnen. In de deal die nu op tafel ligt zou er verder een staakt-het-vuren van zes weken staan. Ook zouden er door Hamas gijzelaars vrijgelaten worden die als kwetsbaar worden beschouwd, onder wie zieken, gewonden, ouderen en vrouwen. In ruil zou dan een groep Palestijnse gevangenen vrijkomen.

Internationale bemiddelaars zijn al weken bezig om tot een overeenkomst te komen. Volgens een hoge Hamas-functionaris kan er snel een akkoord worden bereikt. "Als Israël instemt met de eisen van Hamas, zoals de terugkeer van ontheemde Palestijnen naar het noorden van Gaza en meer humanitaire hulp, zou dat de weg vrijmaken voor het sluiten van een overeenkomst in de komende 24 tot 48 uur", zei de bron tegen persbureau AFP. Er wordt ook een Israëlische delegatie in Caïro verwacht.

In Caïro worden vandaag naar verwachting de gesprekken over een bestand in Gaza hervat. Een delegatie van Hamas zou inmiddels zijn gearriveerd in de Egyptische hoofdstad.

De goederen kwamen via een parachute Gaza binnen. Het is de eerste keer dat Amerika zo'n dropping doet. Niet iedereen is er blij mee. - NOS

Sommige bewoners plunderen de voorraadkasten van buren die uit het noorden gevlucht zijn. Anderen vermalen veevoer om het als meel te gebruiken en brood mee te bakken.

VN-hulpkonvooien met essentiële goederen zijn in het noorden van Gaza geplunderd. In Gaza-Stad heerst een soort wetteloosheid sinds Israël er is binnengevallen. Hamas is er (grotendeels) verdreven en er is geen nieuwe partij die de leiding over het gebied heeft. Het coördineren van hulp is daardoor niet mogelijk. Bendes springen volgens The New York Times in het gat dat Hamas heeft achtergelaten.

Donderdag ontstond er een bloedbad bij het uitdelen van hulpgoederen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Het dodental zou op 115 staan, ook zijn er honderden gewonden. Israël zegt dat er veel mensen doodgetrapt werden bij een bestorming van het konvooi. Volgens artsen van het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad heeft 80 procent van de gewonden schotwonden. Een team van de VN zegt ook dat veel gewonden schotwonden opliepen.

Israël zegt dat het leger geen aanval heeft uitgevoerd richting het konvooi en de meeste slachtoffers zouden in het gedrang zijn gevallen. Om de menigte te verspreiden zouden wel waarschuwingsschoten zijn gelost. Daarop kwamen "plunderaars" in de richting van Israëlische militairen, waardoor ze "een onmiddellijke dreiging" zouden hebben gevormd. Daarop zou op een aantal van hen zijn geschoten. Eerder werd gezegd dat op de benen was gericht. Deze claims kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden.