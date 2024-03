'Als je zo hard loopt als Femke, kun je niet verwachten geen wereldster te worden'

Er valt niet aan te ontkomen deze dagen bij de WK indoor in Glasgow: vertel een willekeurige toeschouwer in de Emirates Arena dat je uit Nederland komt en de naam Femke Bol valt. Het gejuich laait op als de 24-jarige Amersfoortse de baan op komt en wordt nog een tandje luider als ze wereldkampioene op de 400 meter wordt én haar eigen wereldrecord verbetert.

De aandacht is enorm. Maar Bol neemt het allemaal voor lief, zo vertelt haar vriend Ben Broeders, zelf polsstokhoogspringer van beroep. "Als je zo hard loopt als Femke, kun je ook niet verwachten dat je géén wereldster wordt."

"Al die aandacht is ook gewoon part of the game", aldus de nuchtere Belg over zijn evenzo nuchtere vriendin. En Broeders denkt dat ze, ondanks haar status in de sportwereld, "altijd heel nuchter zal blijven. Dat is gewoon haar persoonlijkheid. Ze is wie ze is, heel oprecht. "

Ruim drie jaar samen

De eerste ontmoeting tussen de twee topatleten was op de luchthaven van Stockholm, na een Diamond League-toernooi. Inmiddels vormen Bol en Broeders al ruim drie jaar een koppel. En dat ze beiden actief zijn in de topsportwereld, heeft volgens Broeders voor- en nadelen.

"Het voordeel is dat we weten hoe het wereldje in elkaar zit, het nadeel is dat ik niet altijd in het stadion kan zitten bij haar races. We moeten ook kijken naar onszelf, wat voor onszelf het beste is. Maar als het even kan, zijn we er tijdens toernooien als deze voor elkaar."