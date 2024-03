Arrestaties bij politieactie Berlijn, maar gezochte RAF-leden niet gevonden

In Berlijn is een grote politieactie geweest in het onderzoek naar twee veronderstelde RAF-terroristen. Er zijn arrestaties verricht, maar de twee gezochte mannen zijn uiteindelijk niet gevonden, maakte de politie tegen het middaguur bekend. Bij de actie zijn 130 agenten ingezet. Volgens Duitse media zijn er schoten gehoord, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Meerdere panden zijn doorzocht. Twee mannen zijn aangehouden, maar hun identiteit is nog onbekend. Of er verdenkingen tegen hen bestaan is ook onduidelijk. Zwaar bewapende politie-eenheden deden mee aan de operatie in de wijk Friedrichshain:

Ernst-Volker Staub (69) en Burkhard Garweg (55) zijn al decennia voortvluchtig. Ze worden onder meer gezocht wegens gewapende overvallen. Ze waren lid van de extreemlinkse terreurbeweging Rote Armee Fraktion (RAF), die in de jaren 70, 80 en 90 aanslagen en moorden pleegde in Duitsland. Bekijk hier een terugblik op de terreurgolf van de oorspronkelijke leden van de Rote Armee Fraktion.

Deze week werd in de Duitse hoofdstad Daniela Klette aangehouden. Zij vormde samen met Staub en Garweg een drietal. Behalve Klette werd dinsdag ook een ander persoon aangehouden, maar zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.

In het huis waar Klette verbleef zijn wapens en munitie gevonden, melden Duitse media. Het gaat onder meer om een kalasjnikov, een pistoolmitrailleur en een raketwerper. Ook werd er DNA van in totaal drie RAF-leden gevonden, aldus de politie. Klette wordt behalve van overvallen ook verdacht van poging tot moord. Toch niet in Nederland Het drietal staat al zo'n dertig jaar op internationale opsporingslijsten. Er werd rekening mee gehouden dat de drie Duitsers mogelijk in Nederland verbleven. Daarvoor waren aanwijzingen gevonden bij het onderzoek naar een gewapende overval in 2016 in Noord-Duitsland.