Topper Twente-Ajax vol met tieners, en dat is geen toeval in de eredivisie

Het duel tussen FC Twente en Ajax is niet alleen de topper in de eredivisie voor vrouwen, het wordt ook een wedstrijd vol met jonge talenten. Bij Twente staan er waarschijnlijk vier tieners aan de aftrap en bij Ajax vijf. Dat waren er bijna zelfs zeven geweest, maar Danique Noordman en Rosa van Gool bliezen vorige maand twintig kaarsjes uit.

Nederland wordt, zowel bij de mannen als vrouwen, gezien als opleidingsland. Wat bij de vrouwelijke voetballers opvalt, is een nieuwe generatie tieners die de toekomst van het vrouwenvoetbal moet vormen. Kaptein versus Yohannes Van de vier Twente-tieners is Wieke Kaptein de bekendste. Vorige zomer was ze pas 17 jaar en 337 dagen toen ze als jongste Nederlandse international ooit haar debuut maakte tijdens een WK. In de onlangs verloren Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (0-2) had de inmiddels 18-jarige middenveldster een basisplaats. Kaptein wordt gezien als een van de negen beste talenten ter wereld. Verder beschikt Twente over de 17-jarige Eva Oude Elberink en Suus Verdaasdonk en de 19-jarige Fieke Kroese.

Bij Ajax kwam Danique Noordman het vaakst van de jonkies in actie dit seizoen, maar zij is nu geen tiener meer. Haar 16-jarige teamgenoot Lily Yohannes zit nog midden in haar tienertijd. Daarnaast beschikt Ajax over de 18-jarige Daliyah de Klonia, Danique Tolhoek, Isa Kardinaal en Lotte Keukelaar. Nederland aan kop Hoe zit dit in andere landen? Begint de verjonging in Nederland? Uit de cijfers blijkt dat het aantal competitieduels gespeeld door tieners in Nederland een heel stuk hoger ligt dan in andere Europese toplanden. In de eredivisie voor vrouwen werden dit seizoen 599 wedstrijden door tieners gespeeld, blijkt uit data van Statsperform. In andere topcompetities is de inbreng van tieners veel minder, zoals deze tabel aantoont.

De eredivisie vormt een opstap voor competities als de Super League. Zo is Kaptein al vastgelegd door het Engelse Chelsea, de tegenstander van Ajax in de kwartfinales van de Champions League op 19 maart. Ze maakt dit seizoen op huurbasis af bij Twente. Esmée Brugts verruilde afgelopen zomer PSV, waar ze tot haar 19de speelde, voor het Spaanse FC Barcelona. Van de Nederlandse clubs heeft PEC Zwolle de jongste selectie met maar liefst dertien tieners. In de zes grote competities heeft alleen het Franse Bordeaux net zoveel speelsters onder de 20 jaar. Drukbestendig Maar op hoog niveau spelen, vereist meer dan alleen talent.

Wieke Kaptein - Foto: ANP

"Meiden als Kaptein en Brugts zijn de toekomst van de sport. Zij moeten laten zien dat Nederland met een Europese titel in 2017 en een tweede plek op het WK van 2019 geen eendagsvlieg is", stelde de 31-jarige Oranje-international Merel van Dongen in NRC. "Maar daar moeten wij als ervaren spelers de jongeren bij helpen. Want er komt meer bij kijken dan talent. Opeens behoor je tot een groep. Ben je een bekende naam. En kan je voor het oog van de wereld te maken krijgen met tegenslag. Daar moet je mee om kunnen gaan."