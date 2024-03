NBA-mijlpaal James bij nederlaag: over grens 40.000 punten heen

LeBron James heeft als eerste speler in de historie van de NBA 40.000 punten gescoord. De ster van Los Angeles Lakers bereikte die mijlpaal in het thuisduel met Denver Nuggets.

James, met zijn 39 jaar de oudste actieve speler in de Amerikaanse basketbalcompetitie en bezig aan zijn 21ste seizoen, loste in februari van afgelopen jaar Kareem Abdul-Jabbar al af als de NBA-topscorer aller tijden. Abdul-Jabbar (Milwaukee en Lakers) kwam in twintig seizoenen tot 38.387 punten.

Nuggets verpesten feestje

James maakte tegen Denver 26 punten, maar de Nuggets verpestten zijn feestje door met 124-114 te winnen. Nikola Jokic was de grootste spelbreker (35 punten). Denver sloeg vanaf 108-108 in de laatste vierenhalve minuut toe.

"Niemand heeft dit ooit gedaan", reageerde James. "Om dit te doen, op dit punt en dit moment in mijn carrière, is best cool. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niets betekent. Want dat doet het absoluut. Maar het belangrijkste is altijd winnen. Ik haat het dat dit record gevestigd moest worden in een nederlaag."