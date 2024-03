'Wankelend' Ajax hoeft Jans niet te bellen: 'Geweldig naar mijn zin bij FC Utrecht'

Na een ongure seizoenstart schijnt de zon weer bij FC Utrecht. Wat doet trainer Ron Jans toch met een elftal? "Dat vraag ik me ook weleens af", reageert de hoofdrolspeler, om vervolgens te antwoorden met: "niets bijzonders eigenlijk ..." Het is vanmiddag (12.15 uur) Ajax tegen FC Utrecht. Eind oktober werd dat duel in de Galgenwaard gespeeld. Maurice Steijn was nog trainer van Ajax. Utrecht won met 4-3 en ging door 'de driepunter' over Ajax heen in de stand: Utrecht zestiende, Ajax zeventiende. Het lijkt alweer eeuwen geleden. Inmiddels is alles anders. Ajax kende onder John van 't Schip een sterk begin en staat inmiddels vijfde. Utrecht breekt onder Jans clubrecords en is de huidige nummer acht, vier punten achter de Amsterdamse rivaal. Jans heeft het dolende Utrecht weer aan de praat gekregen.

Bekijk de hoogtepunten van FC Utrecht - Ajax in de negende speelronde van de eredivisie. - NOS

In de Domstad loopt men met hem weg. "Of het nu een materiaalman is, eigenaar Frans van Seumeren of een supporter. Ik behandel iedereen met dezelfde aandacht, vriendelijkheid en beleefdheid. Dat is voor mij heel normaal en dat wordt wel gewaardeerd, merk ik." Van der Hoorn en Viergever Utrecht is al vijftien duels ongeslagen. De laatste vier wedstrijden kreeg het zelfs geen doelpunt tegen. Het centrale duo, bestaand uit de 34-jarige Nick Viergever en de 31-jarige Mike van der Hoorn, staat als een huis. "Mike is na Luuk de Jong misschien wel de beste kopper van de eredivisie", analyseert Jans zijn verdedigende duo. "Hij is rechtsbenig, heeft lengte, kracht en is positioneel best sterk."

Mike van der Hoorn vermaakt het publiek in de Galgenwaard na de zege op Fortuna Sittard - Foto: Pro Shots

"Nick is linksbenig en heeft aan de bal iets meer lef om een pass naar voren te geven of in te dribbelen. Maar wat ze sterk maakt, is de hele ploeg", aldus Jans. Van der Hoorn en Viergever kennen elkaar al van hun gezamenlijke tijd bij Ajax, zo'n acht jaar geleden, onder toenmalig trainer Frank de Boer. Ze waren onderdeel van hetzelfde kaartgroepje met ook Davy Klaasen, Joel Veltman en Diederik Boer erin. "Dat groepje hebben we altijd in stand gehouden", vertelt Viergever. "Al is het soms lastig met allemaal een andere agenda. Maar het voelt vertrouwd om weer een duo met Mike te vormen."

2015: Viergever (l) en Van der Hoorn samen op de bank bij Ajax - Foto: Pro Shots

"Dat zie je weinig in een voetbalcarrière, hoor", gaat Van der Hoorn verder. "Dat je elkaar niet uit het oog verliest na al die jaren. Onze vrouwen en kinderen klikken ook met elkaar, dus dat is mooi." Schrikken van Ajax Samen reizen ze vandaag af naar hun oude club Ajax, waar het aan alle kanten rammelt. "Ze hebben het moeilijk", ziet Van der Hoorn. "Maar ze missen ook wat steunpilaren. Zodra die terugkomen, zie ik de resultaten ook weer verbeteren. Ajax blijft altijd gevaarlijk." Al hebben de Amsterdammers dat de laatste duels maar weinig laten zien. Van AZ werd afgelopen weekend verloren en in de Conference League overleefde Ajax op miraculeuze wijze het tweeluik met FK Bodø/Glimt uit Noorwegen.

John van 't Schip heeft het lastig met Ajax - Foto: Pro Shots