Ziekenhuizen verplicht ruimte vrij te houden voor covid-patiënten

Bij het besluit zijn alle partijen in de zorg betrokken, zegt Van Ark:

In verschillende delen van het land wordt de reguliere zorg wordt afgeschaald. "Dat leidt tot ongelijkheid en willekeur voor patiënten", zei Van Ark. Dat moet dus anders." Het kabinet en de zorgsector willen voorkomen dat ziekenhuizen geen plaats meer hebben voor patiënten die acute zorg nodig hebben of bijvoorbeeld kankerpatiënten voor wie uitstel van een behandeling fataal kan zijn.

"Dat is niet vrijblijvend", zei minister Van Ark voor Medische Zorg na afloop van overleg met de betrokken partijen. Volgens haar "piept en kraakt" het in de zorg omdat het aantal covid-19-patiënten snel oploopt en medewerkers ziek worden of in quarantaine zitten.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) krijgt een sturende rol bij de verdeling van coronapatiënten over de ziekenhuizen. Het LCPS laat ziekenhuizen vanaf nu een week van tevoren weten hoeveel covid-19-patiënten ze kunnen verwachten. De ziekenhuizen moeten er dan voor zorgen dat ze daar voldoende ruimte voor hebben.

"We hebben dit echt nodig om ervoor te zorgen dat iedere patiënt die urgente zorg nodig heeft dat in de komende maanden ook kan krijgen, dat we dat kunnen garanderen", zei Ernst Kuipers van het LCPS.

Het gevolg van de spreiding is dat naasten van opgenomen patiënten soms ver moeten reizen om hen te kunnen bezoeken. "Dat heeft een grote impact, maar het is helaas een must", zegt Kuipers.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2073 coronapatiënten, van wie 472 op de intensive care. De verwachting is dat deze aantallen de komende weken snel gaan oplopen. Alleen al de laatste acht dagen kwamen er meer dan 500 ziekenhuisopnames bij. Kuipers sprak opnieuw van "een tsunami", zoals hij gisteren ook al deed.