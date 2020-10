Kabinet dwingt betere spreiding covid-19-patiënten over ziekenhuizen af

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) krijgt meer bevoegdheden bij de verdeling van coronapatiënten over de ziekenhuizen in het land, om te komen tot een evenwichtige spreiding van patiënten. Dat is de uitkomst van overleg tussen het kabinet en het LCPS.

"Het piept en het kraakt in de zorg, omdat zorgmedewerkers ziek zijn of in quarantaine zitten" zei minister voor Medische Zorg Van Ark. "We zien ook dat ziekenhuizen in verschillende delen van het land allerlei vormen van reguliere zorg uitstellen. Dat leidt tot ongelijkheid en willekeur voor patiënten. Dat moet dus anders."

Het LCPS laat vanaf nu de regio's een week vooruit weten hoeveel covid-19-patiënten ze kunnen verwachten. De ziekenhuizen moeten er dan voor zorgen dat ze daar voldoende ruimte voor hebben.

Bij het besluit zijn alle partijen in de zorg betrokken, zegt Van Ark: