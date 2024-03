Jaarlijks honderden natuurbranden in Nederland: 'Het is wachten op een catastrofe'

Natuurbranden worden in Nederland sinds 1994 niet meer officieel bijgehouden. Mede daardoor bestaat een blinde vlek voor dit onderwerp, zegt de Wageningse bosbrandexpert Cathelijne Stoof. Zij heeft samen met brandweerman Edwin Kok en andere experts een overzicht gemaakt.

Daaruit blijkt dat er in Nederland tussen 2017 en 2022 3667 natuurbranden plaatsvonden en dat er jaarlijks gemiddeld een oppervlak van 405 hectare afbrandt. Dat gaat dan eerder om heide dan bos, en gebeurt het meeste in de lente en in droge zomers, zoals in 2018 en 2022. Bijna alle branden ontstaan, bewust of onbewust, door menselijk handelen. Natuurbranden blijken in Nederland het vaakst te beginnen op een zondag.

De laatste dode viel in 2021. Een oudere vrouw was niet meer in staat te vluchten toen een rietverbranding bij Sint-Jansklooster onbeheersbaar werd. Zo valt er nu ongeveer om de tien jaar een dode, zegt Stoof. Voor grotere aantallen doden moeten we ver terug - bijvoorbeeld 1917, toen gezinnen in het Drentse Valthermond werden ingesloten door een veenbrand, met 18 doden tot gevolg.

In 2020 ging het nog bijna mis in Limburg. Aan het begin van de coronapandemie moest het dorp Herkenrath ontruimd worden vanwege een naderende brand in De Meinweg: ruim 4000 mensen werden geëvacueerd, onder wie de inwoners van twee verzorgingstehuizen.

Bijna vier jaar later zijn in Limburg de sporen nog te zien: