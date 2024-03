Wekdienst 3/3: PSV-Feyenoord • Protest voor Gaza in Den Haag

Goedemorgen! Vandaag is er een stil protest voor Gaza bij het Vredespaleis in Den Haag. En PSV en Feyenoord, nummer 1 en 2 in de Eredivisie, nemen het tegen elkaar op.

Eerst het weer: In het noordoosten en oosten is het lenteachtig met zon, weinig wind en 15 of 16 graden. In het westen en zuidwesten is het bewolkt en valt soms regen, vooral in Zeeland; Daar is het maar 9 graden. Na een droge maandag valt dinsdag weer af en toe regen bij 9 graden.