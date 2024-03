Geen derde marathonzege voor Hassan: vierde in Tokio

Na 37 kilometer haakte vooraan ook Shankule af en drie kilometer verderop demarreerde Kebede toen Wanjiru een drinkbus pakte. Kebede was los en dook met 2.15.55 zeven seconden onder het parcoursrecord van Brigid Kosgei uit 2021.

Kipruto zegeviert bij de mannen

Bij de heren boekte Benson Kipruto zijn derde zege in een 'major', nadat hij 2021 al de beste was in Boston en in 2022 in Chicago. Ook de 32-jarige Kipruto verbeterde het parcoursrecord: met 2.02.16 was hij 24 seconden sneller dan Eliud Kipchoge in 2021.