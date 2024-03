Geen derde marathonoverwinning voor Hassan: vierde in Tokio

Sifan Hassan is er niet in geslaagd ook haar derde marathon te winnen. Na zeges in Londen (in 2.18.33) en Chicago (in 2.13.44, de tweede tijd ooit) werd ze in Tokio vierde in 2.18.05.

Hassan maakte deel uit van een kopgroep van acht vrouwen. Van hen hielden alleen Rosemary Wanjiru (de winnares van 2023), Sutume Kebede (derde in 2020), regerend wereldkampioene Amane Beriso Shankule en Hassan stand. De Nederlandse bungelde wel steeds achteraan en moest de groep na 27 kilometer laten gaan.

Na 37 kilometer haakte vooraan ook Shankule af en drie kilometer verderop demarreerde Kebede toen Wanjiru een drinkbus pakte. Kebede was los en dook met 2.15.55 zeven seconden onder het parcoursrecord van Brigid Kosgei uit 2021.

Heren

Bij de heren boekte Benson Kipruto zijn derde zege in een 'major', nadat hij 2021 al de beste was in Boston en in 2022 in Chicago. Ook de 32-jarige Kipruto verbeterde het parcoursrecord: met 2.02.16 was hij 24 seconden sneller dan Eliud Kipchoge in 2021.

Al snel vormde zich een kopgroepje van zeven Kenianen: Kipruto, Kipchoge, Timothy Kiplagat, Vincent Ngetich en drie hazen. Het ging hard vooraan, met tussentijden die 30 kilometer lang onder die van het wereldrecord lagen. Kipchoge, die al elf majors won, kraakte verrassend als eerste: na 20 kilometer was hij gezien.

Na 26 kilometer versnelde Kiplagat (vorig jaar tweede in Rotterdam), maar vijf kilometer verderop sloten Kipruto en Ngetich weer aan. Ngetich moest er alweer snel af en na 38 kilometer denderde Kipruto (32) ook weg bij Kiplagat.