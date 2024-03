Raye wint zes Brit-awards en komt op gelijke hoogte met David Bowie en Oasis

Raye was vorig jaar te zien in Nederland op Lowlands en scoorde een internationale hit met een remix van het nummer Prada, dat zij in 2021 uitbracht met het Britse hiphopcollectief D-Block Europe. Ook dat nummer was genomineerd voor een Brit-award voor song van het jaar.

Naast Raye vielen ook Dua Lipa en Miley Cyrus vielen in de prijzen. Zij ontvingen respectievelijk de Brit-award voor beste best pop-act en internationale song van het jaar. Jungle werd gekozen tot de beste Britse groep. Kylie Minogue kreeg de Global Icon Award, een oeuvreprijs.

Met zes Brit-awards komt de Londen geboren Raye in één klap op gelijke hoogte met David Bowie, Oasis en Michael Jackson, die volgens de BBC in hun hele carrière evenveel Brit-awards in ontvangst mochten nemen. Het record van meeste Brit-awards ooit is in handen van Robbie Williams. Hij won er dertien als solo-artiest en vijf als onderdeel van de boyband Take That.