Trump slaat nieuwe slag richting presidentsverkiezingen

Donald Trump heeft opnieuw zeer goede zaken gedaan in de race voor een plek op het stembiljet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. De voormalige president won de Republikeinse caucus in de staten Missouri, Idaho en Michigan overtuigend van zijn enige tegenstander, Nikki Haley.

Bij een caucus komen partijleden bijeen in dorpen en steden, waarna met handopsteken een winnaar wordt bepaald. Het is vaak een lang een ingewikkeld proces. De meeste staten kiezen daarom voor een zogenoemde primary, waarbij gestemd wordt zoals bij normale verkiezingen.

Overweldigend

Woensdag won Trump ook al een gedeelte van de voorverkiezingen in Michigan. De Republikeinen kiezen in deze staat hun presidentskandidaat in twee etappes: via een primary en via een caucus.

Om definitief gekozen te worden tot presidentskandidaat heeft Trump 1215 zogenoemde gedelegeerden nodig. In de afgelopen dag kreeg hij de rest van de gedelegeerden uit Michigan achter zich. Hiermee is hij verzekerd van nog eens 39 gedelegeerden. Idaho en Missouri levert hem respectievelijk 32 en 54 gedelegeerden op.

Volgens Pete Hoekstra, oud-ambassadeur voor de VS in Nederland en nu de voorzitter van de Republikeinse partij in Michigan, is de overwinning van Trump "overweldigend en dominant".