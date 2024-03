Chaos in Valencia: geen winnende treffer, maar rood voor Bellingham

Het duel kende een opmerkelijk slot: Jude Bellingham dacht Real alsnog naar de zege gekopt te hebben, maar had niet door dat het laatste fluitsignaal net had geklonken. In het opstootje dat daarna ontstond kreeg het Engelse wonderkind een rode kaart.

In Valencia kwamen De Koninklijke met 2-0 achter, maar dankzij twee treffers van Vinicius werd de ongeslagen reeks in de competitie uitgebreid naar 24 wedstrijden: 2-2.

Vier dagen voor het Champions League-treffen met RB Leipzig is Real Madrid maar net ontsnapt aan zijn tweede nederlaag in La Liga.

Real stond na een half uur spelen met 2-0 achter. Hugo Duro was alert toen een harde voorzet richting zijn hoofd ging en kort daarna strafte Roman Jaremtsjoek een te korte terugspeelbal van Dani Carvajal af.

De koploper van Spanje verloor dit seizoen alleen van stadgenoot Atlético, half januari in het bekertoernooi en eind september in de competitie.

Pal voor rust liep de hevig beschimpte Vinícius een voorzet binnen en zorgde zo voor de aansluitingstreffer. Bellingham, die de vorige drie duels van Real miste door een blessure, kreeg de eerste kans op de gelijkmaker. Hij kapte zich knap vrij, maar schoot daarna op de keeper.

Een kwartier voor tijd kwam Real toch op gelijke hoogte via opnieuw Vinícius. De Braziliaan knikte een voorzet van Brahim Diaz via de grond in het doel.

Terwijl de VAR zich boog over de vraag of de doelpuntenmaker net wel of net niet buitenspel stond, ontstond een opstootje rond de middenlijn. Vinícius liet zich daarbij niet onbetuigd, maar lachte het laatst. De treffer bleef namelijk staan.