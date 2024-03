Vriendinnen Bol en Klaver na unieke WK-dubbelslag: 'We hebben samen zo'n hoog niveau'

Direct na de finish hadden ze door dat ze samen voor een unieke gebeurtenis in de Nederlandse atletiekgeschiedenis hadden gezorgd. De vriendinnen Femke Bol en Lieke Klaver omhelsden elkaar na het mondiale goud (Bol) en zilver (Klaver) op de 400 meter indoor in Glasgow.

"Dit is heel speciaal", straalde Bol. Ze verbeterde haar eigen wereldrecord tot 49,17 seconden. "We hebben samen zo'n hoog niveau."

"Ik wist dat het harder kon dan in Apeldoorn (waar ze twee weken geleden het wereldrecord liep, red.), maar je moet het wel even doen", keek Bol terug op haar recordrace.

Gewenste scenario

Met Klaver had ze drie scenario's uitgewerkt. De meest gewenste situatie kwam uit: Bol op kop na de eerste ronde, Klaver daarachter. Geen Amerikaanse ertussen. En dan keihard doorlopen. Het lukte zoals ze hadden gepland.

"De luxe is natuurlijk dat we allebei heel hard lopen. Je weet nooit wat de rest doet. De Amerikaanse vrouwen kunnen ook heel hard starten. Halverwege hoorde ik via de speaker al dat het was gelukt", glunderde Bol, die inmiddels individueel op Europees- en wereldniveau individuele titels achter naam heeft staan in de buitenlucht en indoor.

Onverslaanbaar

Voor de buitenwereld lijkt het alsof de wereldkampioene niet meer kan verliezen. Na haar tweede plaats bij de WK indoor in 2022 verloor ze in de hal geen enkele race meer op de 400 meter.

"Winnen is niet normaal, hoor. Tegen mijn coach zei ik: ik ben de wereldrecordhoudster, ik mag niet verliezen. Ik heb mezelf best wel veel druk opgelegd. Maar we moeten winnen echt niet normaal gaan vinden", zei de nieuwe wereldkampioene, die binnenkort in de buitenlucht weer het accent op de 400 meter horden gaat leggen.

Op die discipline is ze wereldkampioene, maar ontbreekt nog de olympische titel. Daar gaat ze deze zomer voor in Parijs.