'Videoboodschap was eigen accent koning'

Binnen de ministeriële verantwoordelijkheid heeft de koning de ruimte om eigen accenten te zetten en misschien was de videoboodschap van woensdag wel zo'n accent. Premier Rutte zei dat op zijn wekelijkse persconferentie, in antwoord op vragen over de gang van zaken rond de afgebroken vakantie naar Griekenland.

Koning Willem-Alexander betuigde woensdag in de video spijt dat hij met zijn gezin naar Griekenland was gereisd. Op de vraag of Rutte met zijn toestemming voor die spijtbetuiging een precedent heeft geschapen, zei de premier: "Hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan en dat was heartfelt. Volgens mij was dat goed en zie je ook in de reacties van mensen dat het gewaardeerd werd."

Verkeerde inschatting

Vorige week vrijdag vertrok de koning met zijn gezin naar zijn vakantiehuis in Griekenland en dat leidde tot beroering. Veel mensen vonden dat hij dat vanwege de coronabeperkingen niet had moeten doen. Nog op de dag van zijn vertrek kondigde Willem-Alexander aan dat hij zou terugkeren naar Nederland. Zaterdagavond vlogen koningin Máxima en hij inderdaad terug, samen met hun jongste dochter Ariane. De prinsessen Amalia en Alexia kwamen dinsdag weer in Nederland.

Rutte zei zondag dat hij bij de vakantie van de koning een verkeerde inschatting had gemaakt. Hij wist dat Willem-Alexander naar Griekenland zou gaan, maar hij heeft naar eigen zeggen te laat beseft dat de vakantie niet te rijmen viel met de recente aanscherping van de coronamaatregelen.

Persoonlijke momenten

Woensdag kwam de koning dus zelf met een verklaring waarin hij het onverstandig noemde om "geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving". Hij voegde eraan toe: "We zijn betrokken maar niet onfeilbaar." Die verklaring leidde tot positieve reacties in de Tweede Kamer.

Rutte zei vandaag dat de koning binnen het staatsrecht de mogelijkheid heeft om zijn persoonlijke gevoelens te uiten. De premier verwees bijvoorbeeld naar de toespraak van de koning bij zijn inhuldiging en naar de jaarlijkse kersttoespraak. Daarvoor neemt Rutte de ministeriële verantwoordelijkheid, maar hij wees erop dat dat toch ook persoonlijke momenten voor de vorst zijn.