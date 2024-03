Japans hoogstandje niet genoeg voor AZ, Verschueren kopt Sparta naar gelijkspel

Een doelpunt maakten de Japanners van Sparta niet. Aan de andere kant deed de Japanner van AZ dat wel, op prachtige wijze. Sven Mijnans zette voor en Yukinari Sugawara schoot de bal in één keer en met veel precisie strak over de grond diagonaal in de verre hoek.

Het spel van de bezoekers was wat pover. Namens Sparta zorgden vooral de Japanners Shunsuke Mito en Koki Saito voor vermaak met enkele flitsende acties. AZ-keeper Mathew Ryan bracht redding op een doelpoging van Saito.

Met een krachtige kopbal heeft Arno Verschueren Sparta Rotterdam een kwartier voor tijd aan een punt geholpen tegen AZ: 1-1. De Alkmaarders waren voor rust op voorsprong gekomen via de eerste goal van het seizoen van de Japanner Yukinari Sugawara.

Daarmee gaf de rechtsback van AZ een nieuwe Japanse tint aan dit seizoen. Alle momenteel in de eredivisie actieve Japanners waren deze jaargang trefzeker: Koki Ogawa (NEC) 7 keer, Saito 2 keer, Mito, Kodai Sano (NEC), Ayase Ueda (Feyenoord) en nu dus Sugawara, allen 1 keer.

Japanse botsing

Sugawara maakte met zijn goal het verschil voor AZ in de eerste helft. Sparta was eigenlijk niet veel minder, maar wel minder nauwkeurig. Zo schoten Djevencio van der Kust en Jonathan de Guzman over het doel.

Een botsing met landgenoot Saito zorgde voor een vroegtijdig einde van de wedstrijd voor Sugawara. Met pijn aan zijn knie ging hij in de 56ste minuut naar de kant.

In de tweede helft was AZ dicht bij een tweede treffer. Nick Olij voorkwam met een knappe reflex dat een kopbal van Vangelis Pavlidis in het doel ging.

Ryan redde weer fraai op een kopbal van Tobias Lauritsen, maar even later boog de keeper van AZ voor de harde kopbal van Verschueren.