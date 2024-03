FC Twente wankelt even in Arnhem, maar wint toch van Vitesse

FC Twente heeft een moeizame overwinning geboekt op Vitesse. Op een splinternieuwe grasmat in Gelredome speelde de thuisclub 44 minuten lang als een degradant, maar richtte zich vervolgens op. Net toen het Arnhemse publiek begon te dromen van een driepunter, sloeg Twente alsnog toe: 1-2. De Tukkers blijven zo stevig op de derde plaats. Vitesse blijft ondanks het verbeterde spel in acuut degradatiegevaar.

De stand in de eredivisie. - Foto: NOS

Bijna zes jaar geleden won Vitesse - toen ook onder interim-trainer Edward Sturing - thuis met liefst 5-0 van FC Twente en bezegelde daarmee de degradatie van de Tukkers. Dit seizoen zouden de rollen omgedraaid kunnen zijn. FC Twente is de trotse nummer drie van de eredivisie en Vitesse moet vrezen voor de eerste divisie. Hoewel, vorige week toonden de door bestuurlijke misère geplaagde Arnhemmers een teken van leven door met 2-1 te winnen bij Excelsior. De matchwinner in Kralingen, verdediger Nicolas Isimat-Mirin, ontbrak tegen Twente met rugklachten.

Snelle voorsprong Twente Binnen vier minuten schoot uitgerekend Ricky van Wolfswinkel zijn jeugdliefde op achterstand. De man die Vitesse in 2017 nog de beker bezorgde profiteerde van een gruwelijke fout van Dominik Oroz, die de bal pardoes in zijn voeten schoof. Van Wolfswinkel aarzelde niet en schoot de bal via het been van Hendriks in het doel.

Ricky van Wolfswinkel doet zijn oude club pijn - Foto: ANP

Meteen daarna volgde een massaal applaus van de Vitesse-aanhang, niet vanwege het veldspel maar ter ere van clubicoon Theo Bos. Een kans voor trainer Edward Sturing, die elf jaar met Bos samen speelde, om tot bezinning te komen. Zijn spelers waren de klap van de vroege achterstand nog niet te boven, want vlak na dat eerbetoon kreeg Van Wolfswinkel opnieuw een opgelegde kans. Dit keer bracht oud-ploeggenoot Eloy Room, die in 2009 debuteerde in de eredivisie onder trainer Bos, redding.

Terugkeer Tyton In het andere doel keek de 37-jarige Przemyslaw Tyton werkloos toe. De Poolse goalie speelde in de afgelopen tweeënhalf jaar maar een wedstrijd en dat was toevallig vorig jaar tegen Vitesse (3-0).

De 37-jarige Przemyslaw Tyton speelde zijn tweede wedstrijd in 2,5 jaar; beide keren tegen Vitesse. - Foto: Pro Shots

Ook nu verving Tyton de geblesseerde doelman Lars Unnerstall. Wat de Duitse goalie precies mankeert, wil de club om privacyredenen niet zeggen. Tien minuten voor rust moest Tyton voor het eerst redding brengen, toen Mexx Meerdink opeens voor zijn neus opdook. De doelman verkleinde zijn hoek bekwaam.

Plotselinge gelijkmaker Toch moest Tyton vlak voor rust de bal uit zijn net vissen. De eerste geslaagde dribbel van smaakmaker Anis Hadj-Moussa resulteerde in een voorzet, die onder druk van Micah Pinto door Robin Pröpper in het eigen doel werd gewerkt. Pröpper - wiens broer Davy geblesseerd op de tribune zat - werd zo de eerste geboren Arnhemmer met een eigen doelpunt tegen Vitesse.

Micah Pinto werkt de bal langs Twente-doelman Przemyslaw Tyton in de verre hoek. - Foto: ANP

Na die 1-1 leefde Vitesse opeens op en werd meteen weer gevaarlijk via Meerdink: de AZ-huurling schoot onverwacht uit een moeilijke hoek en dwong Tyton tot een knappe reflex. Die plotselinge opleving had wellicht ook iets te maken met een hamstringblessure die Twente-verdediger Mees Hilgers opliep in een sprintduel met Meerdink. Na de gelijkmaker liet de zichtbaar aangeslagen verdediger zich vervangen.

Afgekeurd Na rust ging Vitesse verder op het positieve elan en dacht na tien minuten in de tweede helft zelfs op 2-1 te komen. Hadj-Moussa schoot raak na een lange aanval, maar die treffer werd geannuleerd. Helemaal aan het begin van de aanval bleek Meerdink buitenspel te hebben gestaan. Dat de aanval daarna nog vele stations passeerde deed er niet toe, want er zat geen voet van een Twente-speler tussen.

Myron Boadu wordt gestuit door Eloy Room. - Foto: Pro Shots