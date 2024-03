Weergaloze Bol met wereldrecord naar wereldtitel 400 meter indoor, zilver Klaver

Op superieure wijze heeft Femke Bol zaterdagavond in Glasgow de wereldtitel indoor op de 400 meter veroverd. De 24-jarige atlete dook daarbij met 49,17 seconden onder haar eigen wereldrecord, dat ze twee weken geleden bij de NK indoor op 49,24 had gebracht. Lieke Klaver zorgde voor een unieke Nederlandse dubbelslag door achter Bol naar het zilver te lopen. Zij finishte in 50,16 seconden. Bol veroverde vorig jaar haar eerste twee wereldtitels. Dat deed ze in de buitenlucht in Boedapest, waar ze een klasse apart was op de 400 meter horden. Later zegevierde ze ook nog verrassend met de Nederlandse vrouwenploeg op de 4x400 meter. Ook Klaver maakte deel uit van die ploeg.

Bol met haar nieuwe toptijd - Foto: ANP

Het unieke talent van Bol nam het zaterdagavond in Glasgow op tegen de onverzettelijkheid van Lieke Klaver. Van de twee vriendinnen is Bol doorgaans de sterkste, maar dat gegeven heeft geen invloed op Klaver. Ze gaat de strijd niet uit de weg. Twee weken geleden in Apeldoorn roemde Bol haar concurrente nog na haar wereldrecord op de 400 meter. Zonder Klaver zijn titels en records niet mogelijk, was de conclusie van de nieuwe wereldkampioene op de 400 meter. Accent op 400 meter horden Dat ze samen trainen onder Laurent Meuwly en Bram Peters maakt ze allebei beter, is hun overtuiging. Voor Bol ligt daarbij het accent veel meer op de 400 meter horden, maar geregeld maakt ze een uitstapje naar de 400 meter zonder hindernissen. Drie jaar geleden bij WK indoor in Belgrado stonden de twee Nederlandse vrouwen ook in de finale van de 400 meter. Bol liep in Belgrado naar zilver achter Shaunae Miller-Uibo van de Bahama's. Klaver ging, als traditioneel snelle starter, volledig kapot en eindigde als zesde. Grens van 50 seconden Inmiddels weet Klaver haar races veel beter in te richten. Maar zoals Bol indoor onder de 50 seconden kan duiken, is haar nog niet gelukt. Dit seizoen kwam Klaver wel dicht in de buurt van grens met 50,10 seconden. Dat was in de wereldrecordrace van Bol, die op 49,24 uitkwam. Een jaar eerder had ze wereldrecord, ook in Apeldoorn, al op 49,26 gebracht.

Vijfde Nederlandse atlete met goud Femke Bol is de vijfde Nederlandse atlete die indoor een wereldtitel achter haar naam heeft staan. Elly van Hulst (1.500/1985 en 3.000 meter/1989) en Nelli Cooman (60 meter/1987 en 1989) veroverden twee keer een mondiale indoortitel. Daarna was het de beurt aan meerkampster Nadine Broers, die in 2014 goud pakte op de vijfkamp. De laatste voor Bol was Sifan Hassan, die in 2016 op de 1.500 meter naar goud snelde.