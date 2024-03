Halve finales WK indoor eindpunt voor hordeloper Geerds en sprintster Seedo

Hordeloper Job Geerts en sprintster N'Ketia Seedo zijn er in Glasgow niet in geslaagd een finaleplaats af te dwingen op respectievelijk de 60 meter horden en de 60 meter. Beiden sneuvelden in de halve eindstrijd. De 21-jarige Geerds debuteerde in Glasgow op een internationaal titeltoernooi. In de ochtenduren plaatste hij zich met de derde plaats in de series voor het toernooivervolg in de avonduren. Hij wist dat het voor een finaleplaats sneller moest dan zijn tijd in series (7,66). Al sneller geweest Dit indoorseizoen liep de Amsterdammer al 7,57 bij de nationale kampioenschappen en met die wetenschap had hij er vertrouwen in dat een finaleplek tot de mogelijkheden behoorde. Geerds was in zijn halve finale ook sneller (7,62), maar de vierde plaats en de tijd waren niet voldoende om zijn droomscenario te laten uitkomen.

Hordeloper Job Geerds in actie bij de WK indoor - Foto: ANP

"Ik had niet verwacht dat ik hier de halve finales zou halen, maar helemaal tevreden ben ik niet. Ik verkloot het eigenlijk op de eerste horde", keek hij na zijn uitschakeling terug op de race. Stiekem hoopte de Amsterdammer op een Nederlands record, dat al sinds 2009 met 7,52 seconden op naam van Gregory Sedoc staat. De recordhouder zat in Hilversum als analist van de NOS bij de races. Sedoc zag de missie van Geerds mislukken. "Hij is in staat het record uit de boeken te lopen. Komt wel", zei Sedoc. Olympische Spelen Voor Geerds zit het indoorseizoen er nu op. Hij richt zich op de 110 meter horden in de buitenlucht. Kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs staat daarbij voorop. "Na dit goede indoorseizoen denk ik dat het moet kunnen", aldus Geerds, die in zijn race het goede voorbeeld kreeg van de Amerikaan Grant Holloway, wereldrecordhouder en titelverdediger. Holloway, die het wereldrecord onlangs op 7,27 bracht, was veruit de snelste in de halve finales met 7,32.

'Het was niet goed genoeg', zegt N'Ketia Seedo (20) na de halve finales van de 60 meter op de WK indoor in Glasgow. 'Maar het is oké, ik ben nog jong.' - NOS