Rugbyers houden kans op vijfde plek Europe Championship na ruime zege op Polen

De Nederlandse rugbyers hebben een ruime overwinning geboekt op Polen in de Europe Championship. In Amsterdam won de ploeg van bondscoach Lyn Jones met 54-7.

De eerste helft kwam Polen er niet aan te pas en liep Nederland uit naar 32-0. Pas in de tweede helft lukte het Polen een try te maken.

Bij de Nederlandse rugbyers waren er tries van Ross Bennie-Coulson, Daily Limmen, Wolf van Dijk, Pieter Schoonraad, Chris Raymond, Vikas Meijer, Siem Noorman en Max van Hilst.

'Op goede weg'

"Ik ben blij met het aantal punten dat we gemaakt hebben", zei bondscoach Jones. "Natuurlijk hadden we graag de nul gehouden, maar we zijn als team op de goede weg. We willen tegen zoveel mogelijk teams spelen. Daarom heeft België mijn voorkeur."