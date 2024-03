ARFID: een minder bekende eetstoornis, die vooral kinderen treft

Het is een minder bekende eetstoornis dan bijvoorbeeld anorexia of boulimia. Toch kampt naar schatting zo'n 3 procent van de Nederlandse kinderen en 1 procent van de volwassenen ermee: Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID). Deze stoornis staat dit jaar centraal in de Eating Disorder Awareness Week, die loopt tot morgen.

Bij ARFID hebben mensen een irrationele angst om bepaald voedsel te eten, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om over te geven of te stikken. Of ze vermijden voedsel met een bepaalde textuur. De stoornis is sinds 2013 internationaal erkend, maar nog steeds relatief onbekend, zegt Eric Dumont, hoofd behandeling bij SeysCentra, een expertisecentrum voor kinderen met eetproblemen.

Er is volgens hem nog te weinig kennis bij huisartsen en in de ziekenhuiswereld over ARFID. "Het is een lange weg voordat kinderen bij ons komen."

Emily (10) lijdt aan ARFID en wordt hiervoor behandeld: