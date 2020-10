Veel rook door grote brand op industrieterrein Eindhoven

Op een industrieterrein in Eindhoven woedt een grote brand. Het vuur brak uit bij een recyclingbedrijf.

De brandweer is met vier wagens en een hoogwerker uitgerukt om de brand te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond.

"Het stinkt enorm", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Brabant. Er zouden veel oude computers, telefoons en batterijen in de brand zijn gevlogen.

Bij de brand komt veel rook vrij. Er is een NL Alert verstuurd om mensen in de omgeving te waarschuwen. Er wordt gemeten of de rook gevaarlijke stoffen bevat.