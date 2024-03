Eagles winnen nipt van RKC en gaan Ajax voorbij

Go Ahead Eagles mag zich in ieder geval voor even de nummer vijf van de eredivisie noemen. In de Adelaarshorst won de ploeg van coach René Hake met 1-0 van RKC Waalwijk.

Zonder Mats Deijl, Jamal Amofa, Bobby Adekanye en Victor Edvardsen en met een beperkte reservebank gevuld met zeven spelers begonnen de Eagles gehavend aan de jacht op de eerste thuisoverwinning sinds de 5-1 zege op Vitesse op 4 november 2023.

Kansenfestival

Het was een waar kansenfestival in de eerste helft. Willum Thór Willumsson ging alleen op het doel af, maar schoot, afgeleid door de terugtrekkende beweging van keeper Etienne Vaessen, op de paal.

Het was niet de enige misser van de IJslander. Even later kreeg hij de bal uit het niets in zijn voeten na een van de vele Waalwijkse fouten achterin, maar in plaats van uit te halen, legde hij de bal af. RKC-verdediger Julian Lelieveld had het door en greep in.

Uitblinker Vaessen hield in zijn 200ste wedstrijd voor RKC verschillende Eagles van scoren af, onder anderen Jakob Breum, Bas Kuipers en Finn Stokkers. In totaal verrichte de keeper zes reddingen in de eerste helft.