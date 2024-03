Verstappen en RB20 nu al dikke vrienden: 'Ik voelde me één met de wagen'

En dat terwijl hij tijdens de training nog zo had gemopperd op de RB20. "Het ging vandaag nog beter dan verwacht", zei Verstappen na de race. "Mijn klik met de auto voelde heel goed. Het was weer zoals in de testdagen."

Want Verstappen verpulverde de concurrentie. Een winter lang droomden zij over een spannend seizoen 2024, maar ze knipperden in de race twee keer met hun ogen en Verstappen was al verdwenen.

Max Verstappen kreeg vorig jaar een brok in de keel toen hij besefte dat hij nooit meer in zijn geliefde RB19 zou rijden. Maar tijdens de eerste race van het seizoen in Bahrein bleek de RB20 een uitstekende, nieuwe vriend.

Bij de start duelleerde Verstappen met Charles Leclerc van Ferrari. Daarna vond hij een moordend tempo en reed hij de race fluitend uit. "Het is heerlijk om het seizoen met een kickstart te beginnen. Maar in algemene zin denk ik dat het nu dichter bij elkaar ligt dan vorig jaar. Vandaag viel alles samen, maar daar kun je niet altijd vanuit gaan."

Volgens Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die knap van de vijfde naar de tweede plaats reed, duurt het even voordat de coureurs hun auto's echt doorgronden.

Dat proces lijkt bij Verstappen al bijna voltooid te zijn. Hoe kan dat? "De auto lijkt heel erg op de oude, maar is nét iets beter. Hij is bijvoorbeeld iets beter te besturen op lagere snelheid", legde de wereldkampioen uit. "Vandaag waren de balans en het gevoel heel goed. Soms win je een race maar voelde de auto niet top. Nu voelde ik me één met de wagen."

Toch kan het nog altijd beter, vindt Verstappen. Vorig seizoen zakte de RB19 in Singapore plots door het ijs. "Over één ronde is niet gezegd dat we de sterkste zijn, ondanks mijn poleposition hier in Bahrein. En hopelijk worden we beter op stratencircuits, zoals in Singapore. Maar gelukkig staat die race maar één keer op de kalender..."

Kansen Ferrari

Achter de twee Red Bulls eindigden Carlos Sainz en Leclerc als derde en vierde. Voor Sainz was dat een flinke opsteker, nadat in de zomer bekend was geworden dat hij na dit seizoen weg moet bij Ferrari. Lewis Hamilton gaat hem vervangen.

"Het seizoen goed starten is sowieso fijn", zei de Spanjaard. "Dat zie ik los van mijn toekomst en waar ik volgend jaar zal rijden."