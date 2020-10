Animal Rights stapt naar de rechter om slacht konikpaarden te stoppen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil de slacht van zo'n 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen tegenhouden. De organisatie is naar de rechter gestapt.

Staatsbosbeheer is bezig met het terugbrengen van de aantallen grote grazers in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. Daarvoor is een deel van de konikpaarden verhuisd naar andere gebieden. Voor deze 150 paarden is ook naar een alternatieve locatie gezocht, maar dat is niet gelukt. Daarom gaan de dieren nu naar de slacht.

Voordat een dier naar de slachterij kan, moet het een chip en een paspoort hebben. Maar Animal Rights stelt dat Staatsbosbeheer die paspoorten niet mag verstrekken. De dierenrechtenorganisatie verwijst naar artikel 12 van de Europese Verordening paardenpaspoort. Daarin zou staan dat zo'n document niet mag worden gegeven aan een dier dat ouder is dan een jaar.

"Het is een heel onzorgvuldig proces. Staatsbosbeheer gebruikt een trucje om zich van overtollige dieren te ontdoen", zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights tegen Omroep Flevoland.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt de aanklacht binnen te hebben gekregen. Die wordt nu bestudeerd.

Veel ophef

De zaak is in behandeling genomen door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), een van de vier hoogste bestuursrechters in Nederland. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak is.

De afgelopen jaren leidden de leefomstandigheden van grote grazers in de Oostvaardersplassen tot veel ophef. Dierenactivisten protesteerden tegen het voedseltekort van de dieren.

Daarop besloot de provincie de dieren bij te voeren, tegen het advies van deskundigen in. Ook werd besloten om de hoeveelheid konikpaarden, edelherten en heckrunderen in het gebied te beperken tot maximaal 1100.