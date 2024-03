Pogacar speelt met wielerwetten in Strade Bianche: 'Hij maakt junioren van ons'

De wielerwereld is inmiddels wel gewend aan de straffe stoten van Tadej Pogacar. Maar zelfs voor zijn begrippen is een solo van 81 kilometer bijzonder. De langste solo waarmee in de jongste jaren een (semi-)klassieker winnend werd afgesloten was de 58 kilometer van Dylan van Baarle in Dwars door Vlaanderen. Vandaag reed Pogacar doodleuk 81 kilometer in zijn eentje. Ogenschijnlijk moeiteloos. Lachend. "Natuurlijk was het een beetje gekkenwerk", vertelde Pogacar na afloop. "En zeker niet elke kilometer was fijn. Maar het was het waard."

Tadej Pogacar reageert na zijn indrukwekkende solo door de Toscaanse heuvels, wat hem zijn tweede zege in Strade Bianche opleverde. - NOS

Dat Pogacar zijn eerste koers van het jaar winnend zou afsluiten, was bij afwezigheid van andere 'buitenaardse toppers' als Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel of Wout van Aert geen verrassing. Maar die manier waarop, dat zagen niet veel mensen aankomen. "In de bespreking gisteren zeiden ze nog: 'doe geen domme dingen, ga niet te ver van de finish'", vertelde Pogacar achteraf met een ondeugende, jongensachtige grijns. "Maar dit had ik in mijn hoofd. Gaan op Sante Marie, helemaal in deze moeilijke omstandigheden. Daar kon ik het verschil maken. Op de latere klimmen zou ik nooit zo'n groot gat kunnen slaan. "

Bekijk hieronder de samenvatting van Strade Bianche, met de aanval van Pogacar op de Monte Sante Marie, de langste (11,9 kilometer) en zwaarste (553 hoogtemeters) gravelstrook op meer dan 80 kilometer van de finish.

Bekijk de samenvatting van de Italiaanse voorjaarskoers Strade Bianche. - NOS

Eerste rij Ploeggenoot Tim Wellens zat in het complot, zo bleek. De Belg leidde de aanval van zijn kopman op de Monte Sante Marie in met een verschroeiend tempo. Toen Pogacar overnam, bleek het nog veel harder te kunnen. "Ik zat op de eerste rij ", grijnsde Wellens nadat hij als dertiende boven was gekomen op het Piazza del Campo. "De bedoeling was om na Sante Marie met zoveel mogelijk renners van de ploeg over te blijven en dan te kijken wat er zou gebeuren. Maar tijdens de meeting werd al geopperd: 'Tadej, bestaat er een kans dat je op de Sante Marie al gaat?' 'Zou kunnen', zei hij."

Tim Wellens reageert op de indrukwekkende solo van UAE-ploeggenoot Tadej Pogacar na afloop van Strade Bianche. - NOS

Verrast was Wellens niet, maar dat Pogacar - met geblondeerde lokken - al snel een voorsprong van drie minuten uitbouwde en dat vasthield was zeker 'impressionant'. "Hoe het kan? Omdat hij boven de rest uitsteekt. Ik train soms met hem en dan merk ik: dit is echt een ander niveau."

'Hij maakt junioren van ons' Voor Pogacar is het de tweede zege in Siena. Ook in 2022 kwam hij solo aan op de Piazza del Campo. Vorig jaar viel die eer - bij afwezigheid van het Sloveense supermens - te beurt aan Tom Pidcock.

Tom Pidcock reageert op de indrukwekkende solo van adej Pogacar na afloop van Strade Bianche. - NOS

De Engelsman kwam nu als vierde boven. "Ik weet niet wat ik moet zeggen over Pogacar. Er valt niets te zeggen. Het was alsof hij meedeed in een juniorenkoers: hij was de prof, wij de junioren."