Na slechte ervaringen delen deze burgers hun ideeën voor een betere overheid

Wat moet er concreet gebeuren om ervoor te zorgen dat burgers niet meer worden gemangeld door de overheid, zoals bij het toeslagenschandaal gebeurde? De Staatscommissie rechtsstaat vraagt het vandaag bij een zogeheten burgerforum in Utrecht aan mensen die zelf slechte ervaringen hebben met de overheid. Die commissie werd vorig jaar door het inmiddels demissionaire kabinet gevraagd om met heel concrete aanbevelingen te komen om de werking van de rechtsstaat voor burgers te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen ambtelijke organisaties, zoals gemeenten en ministeries, maar ook om de rechterlijke macht en de Tweede Kamer. In al die geledingen ging het immers fout tijdens de toeslagenaffaire. Eerste concrete aanbevelingen Deze zomer moet het eindverslag komen. Maar eind december stuurde de staatscommissie al een "tussenconclusie" aan (toen nog) informateur Ronald Plasterk. Mogelijk uit vrees dat de adviezen anders over een klein half jaar een beetje als mosterd na de maaltijd komen, op een moment dat het nieuwe kabinet al kan zijn gevormd en de beschikbare miljarden al zijn verdeeld. In die brief staat al een reeks concrete aanbevelingen die kunnen leiden tot veranderingen die merkbaar zijn voor gewone Nederlanders. Zoals investeringen in training van ambtenaren die veel contacten hebben met burgers en dan met name met de meest kwetsbaren onder hen. De commissie stelt ook voor om geld te stoppen in een betere bereikbaarheid van de overheid, zeker ook telefonisch. Daarnaast pleit ze voor meer ondersteuning van de beide Kamers en van politieke partijen. Het complete pakket aanbevelingen kost het nodige: bij elkaar zo'n 1,7 miljard euro. Maar bedenk, zegt de commissie, de hersteloperatie toeslagen kost naar schatting 7,1 miljard euro. "Anders gezegd: investeren is een dure plicht, maar niets doen is duurder." Saskia en Manna hebben zelf te maken gehad met hulpverlening en weten wat er moet gebeuren bij de overheid:

De een heeft een burn-out, de ander had vroeger problemen in het gezin. Samen kunnen ze de staatscommissie vertellen wat er nodig is voor goede hulpverlening. - NOS