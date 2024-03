Dankzij kopbal Núñez in 99ste minuut ontsnapt koploper Liverpool bij Forest

Liverpool dreigde op bezoek bij Nottingham Forest dure punten te verspelen in de spannende titelstrijd in de Premier League, maar diep in blessuretijd zorgde Darwin Núñez voor verlossing. De spits kopte in de 99ste minuut binnen: 0-1.

Voor het aanbreken van de blessuretijd was Liverpool meerdere keren dicht bij een doelpunt, maar lukte het steeds net niet. Cody Gakpo, die centraal voorin begon, liet in de tweede helft een grote kans liggen. Hij schoot in het zijnet. Ook Luis Díaz had even later zijn vizier niet op scherp staan.

In blessuretijd kon het nog alle kanten op op City Ground. De Belgische Forest-keeper Matz Sels voorkwam met een fraaie redding een eigen goal van Murillo en aan de andere kant maakte Virgil van Dijk een schot van Morgan Gibbs-White onschadelijk.