Historisch lage opkomst bij Iraanse verkiezingen, hardliners staan op winst

De opkomst bij de parlementsverkiezingen gisteren in Iran heeft dit jaar een historisch dieptepunt bereikt. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. Ondanks oproepen van de opperste leider ayatollah Ali Khamenei om te stemmen, lijkt het erop dat maar zo'n 41 procent van de stemgerechtigden dat heeft gedaan. Het is de laagste opkomst sinds de Islamitische Revolutie in 1979.

Uit de eerste exitpolls blijkt dat hardliners de macht behouden in het parlement. Veel conservatieve, relatief gematigde en hervormingsgezinde kiezers hielden zich afzijdig. Mohammad Khatami, de eerste hervormingsgezinde president van Iran, was een van de stemgerechtigden die vrijdag niet stemde. Hij en andere critici spreken van oneerlijke verkiezingen. De opgesloten Nobelprijswinnaar voor de Vrede Narges Mohammadi spreekt in een verklaring van een schijnvertoning. Tegenstanders van het islamitische regime hadden opgeroepen tot een boycot.

Raad van Experts

Naast de parlementsverkiezingen konden mensen ook stemmen voor de Raad van Experts. De Raad, bestaande uit 88 islamitische geleerden, moeten te zijner tijd een opvolger kiezen voor ayatollah Khamenei.

Eerste verkiezingen sinds protesten

Het waren de eerste verkiezingen sinds de anti-overheidsprotesten in 2022 en 2023. Aanleiding voor de protesten was de gewelddadige dood van de 22-jarige Mahsa Amimi. Ze was opgepakt door de politie omdat ze haar hoofddoek niet had omgedaan volgens de islamitische wetgeving van Iran. Het regime maakte met harde hand een einde aan de protesten.