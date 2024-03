Maatsen maakt zijn eerste doelpunt in Bundesliga bij winnend Borussia Dortmund

Maatsen, die gehuurd wordt van Chelsea, besliste de wedstrijd in de 90ste minuut na een solo.

Dortmund moest het zonder de geschorste Donyell Malen stellen; Ian Maatsen stond wel in de basis. Net als Danilho Doekhi voor de thuisploeg uit Berlijn.

Borussia Dortmund, de tegenstander van PSV in de Champions League, heeft in de Bundesliga met 2-0 gewonnen van FC Union Berlin.

Union begon sterker

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Lucas Tousart een kans om Union Berlin op voorsprong te brengen, maar zijn schot gleed net langs de paal. Dortmund hield moeite met de thuisploeg, tot het vlak voor rust ineens kansen kreeg.

Een hard schot van Maatsen vanaf de rand van het strafschopgebied belandde in de handen van doelman Frederik Ronnow. Een paar minuten later brak Karim Adeyemi door de Berlijnse verdediging. Zijn poging stuiterde via de lat binnen: 1-0. Ronnow stond als aan de grond genageld.