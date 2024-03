Heroïsche zege Pogacar in Strade Bianche: aangekondigde solo van 81 kilometer slaagt

De strijd om plek twee was een stuk spannender. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) was lange tijd de enige achtervolger van de Sloveen, maar een groep daarachter met Tom Pidcock (INEOS), Matej Mohoric (Bahrain), Lennard Kämna (Bora), Christophe Laporte en Attila Valter (Visma - Lease a Bike) wilde nog niet opgeven.

Uit dat groepje vertrok Tom Skujins (Lidl-Trek) als eerste. De Let was sterk genoeg om de oversteek te maken naar de Belg Van Gils. Zo lag de strijd om de tweede plek weer open.

Uiteindelijk sprintte Skujins in de laatste meters weg bij Van Gils. De renner van Lidl-Trek eindigde zo als tweede op bijna 3 minuten van de winnaar. Van Gils werd derde. De achtervolging van tachtig kilometer was voor niets.

Tweede zege

Voor Pogacar is het de tweede zege in de Strade Bianche, ook in 2022 kwam hij als eerste over de meet. Daarmee schaart hij zich in een rijtje met Fabian Cancellara en Michael Kwiatkowski.

Vorig jaar won Pogacar nog de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.