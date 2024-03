PSV wint strijd om derde plek van Fortuna Sittard, hoofdrol voor Ripa

PSV heeft de derde plek vastgehouden door zaterdagmiddag in eigen huis met 3-0 te winnen van Fortuna Sittard, dat vierde staat in de eredivisie voor vrouwen. De ploeg uit Eindhoven kruipt daarmee tot op drie punten van Ajax, dat tweede staat.

