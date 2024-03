Voorlopig toch geen blauwe kaart in profvoetbal, Infantino was al tegen

Het profvoetbal krijgt voorlopig geen blauwe kaart. De International Football Association Board (IFAB), die zich bezighoudt met regelgeving in het voetbal, heeft het plan zaterdagmiddag ingetrokken. Gianni Infantino, de voorzitter van de wereldvoetbalbond, had zaterdagochtend voorafgaand aan een vergadering al gezegd de invoering van een blauwe kaart waaraan een tijdstraf van tien minuten is gekoppeld, niet te steunen. "Er komt op het hoogste niveau geen blauwe kaart, het is voor ons geen thema", had Infantino vooraf tegen verslaggevers gezegd. De FIFA heeft in de IFAB vier van de acht stemmen en kan dus elke voorgestelde regelwijziging afwijzen.

Begin februari bracht de Britse krant The Telegraph naar buiten dat de IFAB zou gaan testen met een blauwe kaart. Een derde kaart dus, naast de gele en de rode kaart, die bij het WK van 1970 werden geïntroduceerd. De kaart zou volgens de berichten tussen geel en rood in liggen. Scepsis De eventuele invoering van de blauwe kaart is in de voetbalwereld met de nodige scepsis ontvangen. PSV-coach Peter Bosz grapte over een "blauwtje lopen" en volgens Liverpool-coach Jürgen Klopp "klinkt het niet als een fantastisch idee". Afgelopen november stemde de IFAB in met voorstellen om tests met tijdstraffen, die al in het amateurvoetbal werden ingevoerd, uit te breiden naar een hoger niveau. In een eerdere Studio Sport Eredivisie besprak presentator Henry Schut met Jeroen Elshoff en Leonne Stentler de blauwe kaart en kwamen enkele voorbeelden aan bod. Kijk hieronder naar fragmenten uit de uitzending:

