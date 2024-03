Vanavond op tv: Zorgen over straatgeweld • 'Te veel focus op klimaatverandering' • Hoe lang redden chips Taiwan nog?

Hoe lang is Taiwan nog 'chipsupermacht'? Andere landen waren lange tijd zeer afhankelijk van hightech chips, en Taiwan zag die afhankelijkheid als levensverzekering tegen een Chinese invasie. Maar de status staat onder druk nu Chinese toegang tot Taiwanese chips is ingeperkt en westerse landen hun afhankelijkheid van het Taiwanese chipvernuft proberen terug te dringen.

'Te veel focus op klimaat'

We overdrijven met ons klimaatbeleid. Dat zegt de Britse hoogleraar sociale geografie Mike Hulme in zijn nieuwe boek Climate Change isn't Everything. Hij zegt dat hij geen 'klimaatontkenner' is, maar vindt wel dat onze fixatie op klimaat ten koste gaat van andere belangrijke zaken. Onze verslaggever Marijn Duintjer Tebbens zocht Hulme op en vroeg hoe dat precies zit.