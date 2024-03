SP richt zich onder Jimmy Dijk weer helemaal op de klassenstrijd

De SP gaat zich weer volop richten op de klassenstrijd. De werkende klasse moet "opstaan en nemen wat ons toebehoort". Dat zei de nieuwe partijleider Jimmy Dijk in zijn eerste speech tot de SP-leden.

Dijk trok in theater 't Spant in Bussum fel van leer tegen de gevolgen van het neoliberalisme. Hij zei dat "ons land zucht onder het kapitalisme" en dat er veel spanning en verdeeldheid is..

Het neoliberalistische denken domineert volgens de nieuwe SP-leider al sinds de paarse kabinetten in de jaren negentig en heeft "met haar sociale afbraak een voedingsbodem gecreëerd voor de uitslag van de afgelopen verkiezingen".

Verkiezingsuitslag

Die uitslag maakt het er volgens hem niet beter op voor "onze klasse". Hij waarschuwde mensen die vanwege de "sociale agenda" op PVV, NSC of BBB hebben gestemd, dat de voortekenen "weinig hoopvol" zijn.

"Terugtrekkende bewegingen bij het afschaffen van het eigen risico, geen huurverlaging en geen verbeteringen voor mensen met een bescheiden inkomen. Als er op rechts-culturele thema's wat te winnen valt, dan gaan de sociale punten er als eerste aan."

Dijk trapte in zijn speech meteen de campagne voor de Europese verkiezingen in juni af. Hij wees erop dat de SP tegen een "ondemocratische superstaat Europa" is, maar voor meer samenwerking op grensoverschrijdende thema's als milieu, migratie, criminaliteit en belastingontduiking.

Afscheid Marijnissen

Jimmy Dijk volgde in december Lilian Marijnissen op. Zij vertrok na een reeks van slechte verkiezingsuitslagen. Van de 25 Tweede Kamerzetels die de SP op het hoogtepunt had - onder vader Jan Marijnissen - zijn er nu nog 5 over.