Nog veel onduidelijk over aanval konvooi Gaza, VN ziet veel slachtoffers met schotwonden

Langzaam maar zeker komt er wat meer informatie naar buiten over het bloedbad van afgelopen donderdag bij het uitdelen van hulpgoederen in het noorden van de Gazastrook. Een team van de Verenigde Naties dat een bezoek bracht aan een ziekenhuis in Gaza zegt dat "een groot aantal mensen met schotwonden" onder de gewonden zijn. Andere mensen zouden gewond zijn geraakt omdat ze vielen of onder de voet werden gelopen. Zeker 200 slachtoffers van de gebeurtenissen van donderdag zouden nog worden behandeld in het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad. Een arts in dat ziekenhuis zegt dat 80 procent van de gewonden schotwonden heeft. Een woordvoerder van de VN-hulporganisatie OCHA zegt dat ruim 700 gewonden naar het ziekenhuis werden gebracht, net als meer dan zeventig lichamen van omgekomen mensen. In eerste instantie sprak het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van Hamas, van ruim honderd doden. Dat aantal zou inmiddels zijn opgelopen tot zeker 115. Ook zouden er honderden gewonden zijn. Op deze beelden van donderdag zie je hoe gewonden worden binnengebracht in het ziekenhuis:

Bij het uitdelen van de hulpgoederen in het noorden van de Gazastrook zijn vanochtend tientallen en mogelijk meer dan honderd mensen om het leven gekomen. De lezing over wat er is gebeurd lopen uiteen. - NOS

Over wat er precies is gebeurd, lopen de lezingen nog steeds uiteen. Getuigen zeggen dat Israëlische militairen het vuur openden toen grote groepen mensen op het hulpkonvooi afkwamen. De vrachtwagens probeerden vervolgens weg te rijden en raakten daarbij meerdere mensen, zeiden getuigen tegen CNN. Het Israëlische leger verklaarde aanvankelijk dat een gewelddadige menigte de vrachtwagens met hulpgoederen plunderde en dat daarbij tientallen mensen onder de voet werden gelopen. Het leger sprak kort daarna alleen over gewonden. Later kwam het bericht vanuit Israël dat er tientallen mensen in het gedrang waren omgekomen. Later zei het leger zich genoodzaakt te hebben gevoeld om waarschuwingsschoten te lossen. Ze zouden op de benen van Palestijnen hebben geschoten. Daarbij zouden maximaal tien slachtoffers zijn gevallen. Andere slachtoffers zijn volgens Israël gevallen door de bestorming van vrachtwagens met hulpgoederen. Israël deelde donderdag deze luchtbeelden, waarop te zien zou zijn hoe mensen het hulpkonvooi belagen:

De gebeurtenissen worden gezien als een van de dodelijkste incidenten in Gaza sinds het begin van de oorlog op 7 oktober, toen Hamas een grote terreuraanslag pleegde. Roep om onafhankelijk onderzoek De Verenigde Naties zeggen dat een onafhankelijk onderzoek nodig is om de feiten boven tafel te krijgen. Onder meer Frankrijk steunt dat voorstel, Parijs spreekt van een "onverdedigbaar" incident. De VS en Duitsland hebben Israël opgeroepen om onderzoek te doen naar de tragedie. Door Israëlische beschietingen en plunderingen door wanhopige Gazanen zijn er de afgelopen weken nauwelijks hulpgoederen aangekomen in Noord-Gaza. De VN waarschuwt al enige tijd voor een dreigende hongersnood in het gebied, waar de oorlog in oktober begon. De Amerikaanse president Biden kondigde gisteren aan dat de Verenigde Staten humanitaire hulp vanuit de lucht in Gaza laat komen.